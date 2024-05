Saptamana Luminata va fi una plina de evenimente la Brasov: Parada Junilor, concerte in Piata Sfatului si evenimente la Cetatea Brasovului

Brasovenii si turistii nu se vor plictisi in Saptamana Luminata (6 - 12 mai). Anul acesta, pe langa evenimentele traditionale ale junilor, vor fi si cateva noutati. Astfel, in Piata Sfatului vor fi concerte, iar in Cetatuia Brasovului (de pe Dealul Straja) sunt programate mai multe evenimente.Agenda culturala din Saptamana Luminata a fost pregatita de Primaria Brasov, impreuna cu Asociatia Uniunea Junilor din Scheii Brasovului si Brasovul Vechi si Centrul Cultural Apollonia."Pentru a marca ... citește toată știrea