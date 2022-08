Saptamana Muzicii Croate, de azi, la Brasov

De azi, 26 august, Brasovul gazduieste a doua editie a Saptamanii Muzicii Croate. Evenimentul, organizat de Filarmonica Brasov impreuna cu partenerii sai croati, va aduce in oras patru recitaluri de exceptie a unor grupuri muzicale croate.Primul eveniment va avea loc vineri, 26 august, de la ora 20, si va avea loc in Piata Sfantul Ioan, invitata fiind formatia Cinkuši. Trupa transpune cantece traditionale in piese explozive de punk, freak-folk, balade stralucitoare, country bluegrass ... citeste toata stirea