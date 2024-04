Saptamana Patimilor. Ce simbolizeaza fiecare zi

Saptamana Mare sau Saptamana Patimilor este ultima saptamana dinainte de Paste, in care sunt programate slujbe speciale la biserica. Sunt zile in care credinciosii trebuie sa respecte anumite obiceiuri legate de pregatirile acestei sarbatori.Saptamana Mare este perioada in care crestinii retraiesc ultimele zile din viata pamanteasca a Mantuitorului. De aceea, postul devine mai aspru, iar slujbele care se tin in biserici au o semnificatie aparte.In fiecare zi din Saptama Patimilor se tin ... citește toată știrea