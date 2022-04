Saptamana Patimilor in inchisoarea Pitesti. Nicolae Purcarea: ,,Toata Saptamina Mare o petreceai in blasfemii"

Comunistii se declarau atei si se substituiau puterii divine. La inchisoarea Pitesti au introdus reeducarea cu scopul de a-i obliga pe detinutii politic sa se lepede de Hristos. Nicolae Purcarea a fost coborat in infern, in mijlocul reeducarii prin tortura de la Pitesti. Si-a pastrat demnitatea si a reusit sa supravietuiasca fara sa-si vinda omenia in fata celui mai cumplit tortionar dintre detinutii politic ai Romaniei comuniste, Eugen Turcanu. Nicolae Purcarea a rezistat "Fenomenului Pitesti". ... citeste toata stirea