Saptamana Portilor Deschise la Regus, AFI Park Brasov

Regus, cel mai mare furnizor de birouri private din lume, cu peste 3.700 de centre in peste 125 de tari, inaugureaza primul sau centru din Brasov aflat la etajul 9 in cladirea AFI Park Brasov organizand Saptamana Portilor Deschise in perioada 18-24 Februarie, intrele orele 10:00-18:00.Cei interesati pot sa isi programeze turul la numarul de telefon 0368 630 589 si sa beneficieze de cea mai completa experienta de birou din Brasov.Ca filozofie, Regus se adreseaza unei palete foarte largi de ... citeste toata stirea