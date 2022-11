Saptamana premierelor la Brasov

Opereta "La calul balan" incheie Festivalul de Opera, Opereta si Balet 2022Spectacolul va fi prezentat in doua seri consecutive, la final de saptamana. Ambele sold-outConform traditiei, Festivalul de Opera, Opereta si Balet se incheie cu o premiera, prezentata in doua seri consecutive. Pentru editia din 202, titlul ales este "La calul balan", pe muzica de Ralph Benatzky, care va fi pus in scena sambata, 26 noiembrie, si duminica, 27 noiembrie, de la ora 18.30. Ambele spectacole sunt ... citeste toata stirea