Cea de a treia zi in calendarul "Saptamanii prevenirii criminalitatii, 24 mai, a fost investita in promovarea activitatilor de prevenire a infractiunilor contra patrimoniului. Politistii, printre care si experti din cadrul Serviciului Investigatii Criminale, au fost prezenti intr-o unitate de ingrijire paliativa a persoanelor varstnice pentru a informa asupra modului de operare in cazul celor mai recent constatate forme de inselaciune precum si pentru a transmite recomandari pentru evitarea ... citeste toata stirea