Saptamana Soarelui, la Planetariul din Brasov. Poarta numele romanului care a ajuns in Cosmos

Planetariul de la Gradina Zoologica din Brasov va organiza, in preajma solstitiului de vara, Saptamana Soarelui. Curiosii vor putea viziona filme despre Soare. Intre 20 si 26 iunie 2022, Planetariul "Cosmonaut Dumitru Prunariu" Brasov organizeaza Saptamana Soarelui. Copiii vor putea viziona un spectacol nou, un film de 24 de minute, intitulat "Soarele, steaua noastra vie". In saptamana dedicata stelei care ne da lumina si caldura, in deschiderea fiecarui spectacol va rula un filmulet de 12 ... citeste toata stirea