Au plantat flori, au invatat cum pot folosi materialele reciclabile sau cat de importanta este alimentatia sanatoasa, bazata pe fructe si legume. Sunt cateva dintre activitatile pe care le-au avut peste 700 de copii, in perioada 15-19 mai, care a fost "Saptamana verde" in cresele brasovene.In prima zi din "Saptamana verde", potrivit unui comuniat al Primariei, in subordinea careia se afla "Serviciul Crese", copiii (cu varste de pana la 3 ani) au invatat cum sa planteze si sa ingrijeasca ... citeste toata stirea