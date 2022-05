Sar la gatul tau, pe strada

O batrana in varsta de 78 de ani din Brasov a fost talharita uiua in amiaza mare, pe o strada din Brasov, de un barbat care a lovit-o pentru un lantisor de aur pe care i l-a vaut la gat. Talharul a fost identificat, retinut (foto) si dus in arestul IPJ Brasov."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, in timp ce se afla pe raza municipiului Brasov, o persoana de sex masculin, i-ar fi sustras, prin acte de violenta, unei femei, in varsta de 78 ani, o bijuterie de ... citeste toata stirea