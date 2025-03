Sarah Jessica Parker implineste, astazi, 60 de ani

Sarah Jessica Parker, actrita si producatoare de film, s-a nascut pe 25 martie 1965 in Nelsonville, Ohio, SUA. De la o varsta frageda, si-a descoperit pasiunea pentru actorie, aparand in diverse piese de teatru scolare. A urmat cursurile American Ballet Theater si New York Professional Children's School, consolidandu-si astfel cariera artistica.Sarah Jessica ParkerPrimul sau rol pe Broadway a ... citește toată știrea