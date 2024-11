Sarbatoarea Luminii. Obiceiuri si traditii de praznicul Intrarea Maicii Domnului in Biserica

Astazi praznuim Intrarea Maicii Domnului in Biserica, Ovidenia, sarbatoarea instituita in amintirea zilei in care Sfintii Ioachim si Ana au dus-o pe fiica lor Maria, in varsta de trei ani, la Templul din Ierusalim, dupa fagaduinta. Toti cei care respecta aceasta sarbatoare vor avea parte de sanatate, bucurii si reusite, iar in anul urmator vor avea hambarele pline si belsug in gospodarie.Simbolurile luminii: candela, lumanarea, focul si soarele21 noiembrie, ziua praznicului, este ... citește toată știrea