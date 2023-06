Melomanii, dar nu numai sunt asteptati miercuri, 21 iunie, de la 17.30, in Piata Sfantul Ioan, acolo unde va fi "Sarbatoarea muzicii". "Este pentru prima data cand organizam evenimentul in aer liber asa ca ii asteptam in numar mare pe toti iubitorii de muzica, brasoveni sau turisti", au transmis organizatorii.Fanfara Asociatiei Culturale Atlantisz va deschide evenimentul cu piese din repertoriul international, iar ... citeste toata stirea