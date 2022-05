Sarbatoarea Narciselor, mai devreme decat de obicei. De ce a vrut primarul ca evenimentul sa se tina mai repede

Satul brasovean Vad, din comuna Sercaia, este renumit pentru sutele de hectare cu narcise. In fiecare an, in preajma sarbatorii Sfintilor Imparati Constantin si Elena, aici are loc un festival al narciselor la care participa mii de oameni Satul Vad al comunei brasovene Sercaia este renumit pentru Festivalul Narciselor, care are loc in fiecare an in a doua jumatate a lunii mai. Poiana Narciselor atrage la aceasta sarbatoare mii de localnii si turisti care se bucura de un spectacol deosebit ... citeste toata stirea