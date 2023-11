Multi se intreaba cat costa sa petreaca anul acesta Craciunul sau Revelionul in Poiana Brasov sau in celelalte destinatii turistice de iarna din judet. Cei care isi doresc sa faca sarbatorile de iarna la Brasov mai pot alege dintre ofertele pregatite de pensiuni sau hoteluri.La un hotel de patru stele din Poiana, preturile variaza intre 500 si 1.000 de euro de persoana, in functie de perioada aleasa, tipul camerei si mesele incluse. In zona Bran-Moieciu-Fundata preturile sunt mai mici, dar ... citeste toata stirea