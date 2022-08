Sarbatoriti de ziua lor: Cei 5 caini, "angajati" politisti de la Brasov

In fiecare an, la data de 26 august, sarbatorim Ziua Internationala a Cainelui, cel mai bun prieten necuvantator, o sarbatoare a legaturii eterne dintre oameni si aceste minunate fapturi, o zi dedicata iubirii lor neconditionate si muncii dezinteresate alaturi de oameni. Indiferent de rasa sau de talie, acesti blanosi au fost de-a lungul timpului cele mai iubite animale de companie din istoria omenirii, in prezent existand 335 de rase de caini recunoscute de Federatia Canina Internationala.In ... citeste toata stirea