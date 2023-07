Un apel primit prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112 ne-a semnalat faptul ca in curtea casei unei familii din orasul Ghimbav a fost observat un sarpe, foarte aproape de intrarea in locuinta.Jandarmii ajunsi la locul sesizarii au gasit animalul, l-au ridicat cu mare grija si l-au transportat intr-o zona din afara localitatii fiind eliberat in mediul natural. ... citeste toata stirea