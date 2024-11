Sase copii palestinieni din Gaza, cu probleme medicale, adusi in Romania

Sase copii palestinieni, cu probleme medicale, au fost adusi, miercuri, din Fasia Gaza in Romania, alaturi de 15 membri ai familiilor lor, anunta Ministerul Afacerilor Externe (MAE). Pacientii urmeaza sa beneficieze de asistenta medicala si psihologica.Ministerul Afacerilor Externe a aratat, intr-un comunicat de presa, ca, in colaborare cu alte institutii ale statului roman si in coordonare cu mecanismele instituite la nivelul Uniunii Europene, a participat, miercuri, la operatiunea de ... citește toată știrea