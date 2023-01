Sase familii din 1 Mai dorm sub cerul liber, in urma unui incendiu

Un incendiu devastator a avut loc in dimineata zilei de marti, 17 ianuarie, in Colonia 1 Mai a comunei Vulcan. Sase familii si-au pierdut locuintele si, odata cu acestea, munca de-o viata. Ca urmare a incendiului, 17 persoane, dintre care 5 sunt copii, au ramas fara acoperis deasupra capului, in plina iarna."Am fost anuntati de izbucnirea unui incendiu la acoperisul mai multor locuinte tip vagon din localitatea Mina 1 Mai. La fata locului s-au deplasat 6 autospeciale de stingere, dintre care ... citeste toata stirea