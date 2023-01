Sase familii din judetul Brasov ale caror locuinte au fost afectate de incendii vor primi materiale de constructii din rezervele statului

Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis, marti, scoaterea unor materiale de constructie din rezervele statului pentru a ajuta mai multe familii din judetul Brasov afectate de un puternic incendiu. Sase familii, in total 17 persoane, au fost afectate.In vederea continuarii procesului de inlaturare a efectelor incendiului care a avut loc in satul Colonia 1 Mai, comuna Vulcan din judetul Brasov, in data de 17.01.2023, ... citeste toata stirea