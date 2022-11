Sase oferte pentru proiectarea si executia tronsonului Sambata de Sus-Fagaras. Autostrada Sibiu-Fagaras, in chinurile facerii de cel putin 7 ani

Publicata la inceputul lunii august 2022 in sistemul electronic de achizitii publice, licitatia pentru proiectarea si executia lotului 4 al autostrazii Sibiu- Fagaras, respectiv Sambata de Sus- Fagaras, de 16 km, are sase ofertanti. Contractul pentru acest lot are o durata de 48 de luni din care 12 pentru proiectare si 36 pentru executie. ,, Marti, 29.11.2022, s-au depus 6 oferte pentru contractul de proiectare si executie "Autostrada Sibiu - Fagaras, Tronsonul 4: km 51+785-km 68+050 care se ... citeste toata stirea