Trenul IR 472 care a plecat din Bucuresti la ora 18:25 cu destinatia Budapesta s-a impotmolit in zona Sercaia. Pentru calatorii aflati in respectivul tren a fost un cosmar, acestia fiind nevoiti sa astepte mai bine de 6 ore pana compania CFR a rezolvat defectiunea tehnica. Normal aceasta calatorie de la Bucuresti la Sibiu dureaza 5 ore si 25 de minute, dar cei 280 km au fost parcursi in 12 ore. Trenul trebuia sa ajunga la Sibiu la ora 23.39, dar la ora 22.00 s-a defectat la Sercaia. O ... citeste toata stirea