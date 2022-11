Sase persoane in adapostul pentru oamenii strazii. Ele primesc o masa calda la cantina sociala. Aici mananca 200 persoane, 70 fiind elevii interni de la Colegiul ,,Aurel Vijoli"

Oamenii strazii sunt gazduiti pe timpul noptii in adapostul amenajat in cartierul Combinat din Fagaras. Ca in fiecare sezon rece, ei pot dormi in acest centru unde au conditii de cazare cu caldura si dusuri cu apa calda. Adapostul a fost deschis la 1 noiembrie a.c. si ramane functional pana la sfarsitul lunii martie. Pana in prezent au apelat la acest centru 6 persoane care nu au un acoperis deasupra capului.,,DAS a oferit gazduire pentru o perioada scurta si persoanelor afectate de cele 3 ... citeste toata stirea