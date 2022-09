Sase saptamani de curatenie in municipiul Brasov

Primaria Brasov a anuntat ca luni, 26 septembrie, a inceput campania "Luna curateniei de toamna" o ampla actiune de salubrizare a strazilor, trotuarelor si a zonelor verzi. In paralel se deruleaza si campania de colectare de la cetateni a deseurilor voluminoase.Campania va dura 6 saptamani, pana in 4 noiembrie, perioada in care, a anuntat primarul Brasovului, Allen Coliban, evolutia lucrarilor va fi monitorizata de catre reprezentantii municipalitatii.250 de muncitori mobilizati"Avem ... citeste toata stirea