Satele fagarasene erau trecute in Harta Iosefina a Transilvaniei, 1769 - 1773. Prima harta a avut doar 2 exemplare

Realizarea hartilor a avut o motivatie militara. In timpul Razboiului de Sapte Ani, dus intre 1756 si 1763, trupele austriece au simtit acut lipsa unor harti precise. Ca urmare,feldmaresalul Daun i-a propus suveranei Maria Theresia, in 1764, sa ordone ofiterilor din Statul Major General sa cartografieze unitar toate tarile componente ale Imperiului. Pana la aceasta data, realizarea hartilor era atributiunea proprietarilor funciari, care comandau harti ale proprietatilor lor.