Satenii din Dacia nu vor o Sectie de Pneumoftiziologie la ei in sat. CJ Brasov va decide saptamana viitoare daca desfiinteaza spitalul din Sanpetru

In sprijinul satenilor din Dacia care se impotrivesc mutarii Sectiei de Pneumoftiziologie de la Sanpetru in cladirea fostului Centru de Plasament din localitate vine decizia Directiei de Sanatate Publica Brasov. In luna septembrie a acestui an, Directia de Sanatate Publica Brasov a transmis o adresa catre Consiliul Judetean Brasov in care se arata ca "structura propusa pentru reorganizarea si relocare Unitatii de Asistenta Medico - Sociala Pneumoftiziologie Sanpetru in locatia din sat Dacia, ... citeste toata stirea