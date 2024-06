Satenii din Sinca Noua voteaza pentru pastrarea valorilor stramosesti. Sondaj. Care sunt favoritii la alegerile locale din 9 iunie

In urma cu 22 de ani, pe 10 mai 2002, se infiinta comuna Sinca Noua. In redactia ziarului Monitorul de Fagaras am primit vestea de la Dumitru Flucus, care avea sa fie primar al comunei, si de la preotul satului. ,,Suntem fagaraseni si noi sincanii, iar de acum vom avea propria noastra comuna" au sustinut cei doi sincani.De atunci au trecut 5 mandate. La 9 iunie 2024, cetatenii sunt chemati din nou la urme pentru a alege conducerea comunei, primar si consiliul local. Sunt patru candidati ... citește toată știrea