Satenii din Venetia de Sus sunt invitati sa fie pusi in posesie cu terenurile arabile. 5 localnici sustinuti de primar au elucidat problema fondului funciar

Primaria Parau informeaza cetatenii din Venetia de Sus ca in data de 23 iunie a.c., ora 9.00, sa fie prezenti la Caminul cultural din Venetia de Sus pentru a se deplasa in teren pentru punerea in posesie. Sunt invitati satenii de la numerele de casa de la 4,7 11, 13, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 35, 36, 38, 39, 40, 43, , 47,48, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 73, 74, 75, 82, 83, 84, 85, 88, 94, 97, 98, 99, 101, 104, 106, 109, 113, 174, 176, 179, 185, 186, 187, 188, 189, 194, 199, 203, ... citeste toata stirea