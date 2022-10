Satul Daisoara intra in santier

Pe strazile din satul Daisoara (comuna Ungra) vor aparea zilele acestea santurile. Este un "rau necesar", a anuntat primarul comunei Ungra, Mircea Schiopu, pentru ca in sat se va realiza reteaua de apa si canalizare. "Saptamana trecuta am semnat ordinul de incepere a lucrarilor pentru realizarea retelei de apa si canalizare in localitatea Daisoara astfel ca in aceasta saptamana vor demara lucrarile de executie. Este o lucrare complexa, care presupune realizarea a peste 10 km de retea, 308 ... citeste toata stirea