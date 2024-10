Satul lui Mos Craciun isi deschide portile la Brasov

Satul lui Mos Craciun este un parc tematic unic in Romania, care isi deschide portile pe 1 Decembrie, in localitatea Timisu de Sus, Statiunea Predeal, judetul Brasov, pe DN1 nr.47.Parcul tematic Lumea Spiridusilor este deschis tot timpul anului, cu pauza pentru activitati de intretinere doar in luna septembrie.Accesul in parc se face prin ... citește toată știrea