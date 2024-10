Savantul Mircea Vulcanescu, ucis in inchisoarea Aiud la 28 octombrie 1952. Istoricul evreu Jean Ancel: "Vulcanescu nu a fost in nici un fel antisemit"

Savant roman de prestigiu international, scriitor, filosof, sociolog, economist, teolog si profesor de etica, Mircea Vulcanescu a fost una dintre capacitatile generatiei luminoase a anilor 1920. Licentiat in Drept si participant la campaniile monografice ale profesorului Dimitrie Gusti, caruia i-a fost si asistent de catedra, doctorand la Paris si foarte activ in cercurile culturale pariziene, profesor de economie politica si stiinte juridice la Scoala de Asistenta Sociala, pana in 1935, membru ... citește toată știrea