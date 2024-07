Scafandrii, chemati sa caute un copil de 15 ani. L-au gasit decedat, dupa 4 ore de cautari

Scafandrii din cadrul ISU Brasov au fost alertati duminica, 30 iunie, in jurul orelor 16.00, pentru a interveni in zona Bogata Olteana.Conform informatiilor primite in Dispeceratul de Urgenta, in zona exista posibilitatea ca un minor in varsta de 15 ani sa se fi inecat in raul Olt."In sprijin au fost chemati doi scafandri de la ISU ... citește toată știrea