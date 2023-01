Scandal cu arestari in fast-food

Politisti din cadrul Politiei Municipiului Brasov - Sectia 1 Politie efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de "lovirea sau alte violente" si "amenintarea", dosar deschis in urma unei batai intr-un fast-food."Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca duminica dupa amiaza, in jurul orei 16.15, un barbat, in varsta de 43 ani, din municipiul Sacele, in timp ce se afla in ... citeste toata stirea