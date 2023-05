Instrumentarea unui scandal la betie, petrecut saptamana trecuta, la Rasnov, s-a soldat cu arestarea autorului pentru 30 de zile. In miez de noapte, barbatul a iesit in strada si a inceput sa-si descarce nervii aruncand cu pietre in masini. Femeia care a sunat la 112 a fost batuta, iar politistii - injurati.Potrivit raportului de caz, "la data de 10 mai, in jurul orei 3.30, politistii din cadrul Politiei Statiunii Rasnov au fost sesizati, prin apelul unic de urgenta 112, cu privire la faptul ... citeste toata stirea