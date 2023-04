Scandal de Pasti, la Cuciulata, comuna Hoghiz. In noaptea de duminica spre luni, 16/17 aprilie, in jurul orei 2.30, o patrula formata din doi jandarmi a fost sesizata cu privire la faptul ca un grup de persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice provoaca scandal si agreseaza mai multe persoane care se afla in interiorul caminului cultural din localitate. Patrula de jandarmi s-a deplasat de urgenta la fata locului, iar din primele estimari, in conflict erau implicate aproximativ 14 ... citeste toata stirea