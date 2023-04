Parchetul de pe langa Judecatoria Brasov a transmis ca a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat care a impiedicat accesul pompierilor si politistilor in casa. Mai mult, acesta a devenit agresiv fata de autoritati, astfel ca s-a cerut mandat de arestare pentru 30 de zile, acceptat de judecator, sub acuzatia "ultraj prin loviri sau alte violente".Fapta s-a petrecut joi, 13 aprilie, in jurul orei 15:17. "Persoana vatamata, agent de politie din cadrul Politiei Municipiului ... citeste toata stirea