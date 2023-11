In noaptea de vineri spre sambata, 3/4 noiembrie, putin dupa miezul noptii, politistii au fost alertati cu privire la faptul ca un barbat, de 35 de ani, din satul Zizin, a provocat un scandal, lovind apoi pe oricine ii statea in cale.La fata locului, s-a stabilit ca "intr-un imobil, din localitatea Zizin, mai multe persoane au consumat alcool si pe fondul unor stari de tensiune create din cauza starii de ebrietate in care acestia se aflau, unul dintre barbati a inceput sa ii loveasca pe ... citeste toata stirea