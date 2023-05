Politia Sacele a fost chemata sa intervina intr-un nou caz de "violenta in familie".Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, joi, 4 mai, un tanar, de 23 de ani, din municipiul Sacele, si-a agresat fizic concubina in timp ce se aflau in locuinta comuna, incident iscat pe fondul consumului de alcool."Fata de sesizarea primita, politistii au intocmit formularul de evaluare a riscului, situatie in ... citeste toata stirea