Scandal intr-o casa din Ucea

Miercuri, 8 mai, politistii au fost sesizati cu privire la savarsirea unor acte de violenta domestica, savarsite intr-o locuinta situata in comuna Ucea. La fata locului, in baza celor constatate, anume ca intre cei doi parteneri au existat mai multe discutii in contradictoriu, care ar fi degenerat si au dus lovirea femeii de catre persoana agresiva, politistii au intocmit un formular de evaluare a riscului, in vederea ... citește toată știrea