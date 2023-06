Politistii de la Hoghiz au fost solicitati sa aplaneze scandalul ivit intre doi concubini. Femeia a sunat la 112 pentru a fi scoasa din mainile barbatului violent.,,In data de 1 iunie, in jurul orei 20.00, politistii au fost alertati de catre o femeie cu privire la faptul ca ar fi agresata fizic de catre concubin in timp ce se aflau la locuinta comuna. Un echipaj de politie s-a deplasat la adresa indicata, unde l-au identificat pe barbatul agresor. Din cercetarile efectuate in cauza, ... citeste toata stirea