Scandal intr-o familie din orasul Victoria

Politisti din cadrul Politiei Orasului Victoria efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de "violenta in familie".In fapt, sambata, 27 august, in jurul orei 10.00, politistii au fost sesizati de catre o femeie, din orasul Victoria, cu privire la faptul ca ar fi fost victima unei violente in familie.Din cercetarile efectuate in cauza a reiesit faptul ca, la data de 26 august, in jurul orei 23.30, pe fondul unor discutii contradictorii, sotul femeii ... citeste toata stirea