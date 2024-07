Scandalagiii vor fi evacuati din locuintele sociale. Consiliul Local Brasov a aprobat noi reguli pentru chiriasi

Locatarii din apartamentele sociale ale Primariei Brasov vor trebui sa fie mai disciplinati in ceea ce priveste plata chiriilor si respectarea regulilor de convietuire, pentru ca, in caz contrar, vor putea fi evacuati mai usor. Astfel, in sedinta de plen a Consiliului Local Brasov din 28 iunie, a fost aprobata modificarea Regulamentului privind repartizarea si inchirierea locuintelor sociale apartinand municipiului Brasov, care largeste sfera beneficiarilor, dar impune si o serie de obligatii. ... citește toată știrea