Scandalagiul de pe Branduselor, 30 de zile in arest

Joi, 29 ianuarie, in jurul orei 17:00, in timp ce efectuau serviciul de patrulare pe strada Branduselor din Brasov, politistii din cadrul Sectiei 5 de Politie s-au sesizat din oficiu si au intervenit pentru imobilizarea unui barbat, care se manifesta violent fata de alte persoane."Dupa ce conflictul a fost aplanat si a fost indepartata starea de pericol, politistii l-au identificat pe barbatul agresiv, de 30 de ani, despre care au stabilit ca in urma unor ... citește toată știrea