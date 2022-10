Scandalul gunoaielor "importate" din Maramures. USR si PNL, in silenzio stampa

Agentia de Dezvoltare Intercomunitara ISO Mediu Brasov a venit cu precizari, la solicitarea newsbv.ro, in ceea ce priveste intentia Consiliului Judetean Maramures de a depozita gunoaiele la Brasov.Reamintim faptul ca administratia USR - Allen Coliban si-a dat acordul de principiu ca Brasovul sa devina groapa de gunoi pentru oricine cere, din cate se vede. Primarul mincinos spunea ca in campania electorala ca va lua masuri pentru reducerea poluarii in orasul de la poalele Tampei.Iata ce ... citeste toata stirea