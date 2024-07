Scandalul OUG 84: La presiunea strazii, Guvernul face un pas inapoi in privinta testelor antidrog

Soferii care ies pozitiv la testul rapid antidrog isi vor primi permisul inapoi daca in 72 de ore medicii legisti nu vor reusi sa confirme sau sa infirme, cu ajutorul probelor de sange, rezultatul testului facut in trafic. Asa sustine secretarul de stat in Ministerul de Interne, Bogdan Despescu. In acelasi simp, surse guvernametale sustin ca aplicarea prevederilor OUG 84/2024 - care impune sanctiuni severe, inclusiv suspendarea permisului de conducere pentru soferii care refuza testarea rapida ... citește toată știrea