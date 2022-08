Scandalul "Sobolanul" a continuat la Realitatea TV cu episodul "Era soricel"

Sobolanii din centrul istoric al Brasovului au ajuns motiv de contre politice, dupa ce imagini cu rozatoarele au aparut in spatiul public. A doua zi de la disputa pe care am prezentat-o in editia precedenta, primarul Allen Coliban a declarat, la Realitatea TV, ca rozatoarea din imagini este "doar un soricel" folosit de PSD pentru a denigra municipalitatea. "Sa faci dintr-o imagine cu un soricel o campanie cum ca in Brasov colcaie sobolanii , evident e un atentat la imaginea Brasovului, la ... citeste toata stirea