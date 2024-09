Scapam de dosarul cu sina! Ministrul Digitalizarii: Pana la finalul lui 2026 vom avea 60 de servicii publice in format digital

Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a spus ca vom scapa de dosarul cu sina dupa ce cloud-ul guvernamental va fi implementat. El estimeaza ca pana la finalul lui 2026 vom avea 60 de servicii publice in format digital, toate pe telefon.Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a declarat marti ca scapam de dosarul cu sina dupa ce o sa implementam de tot cloud-ul guvernamental si migrarea tuturor bazelor de date.El estimeaza ca pana in 2026 vom avea cel putin 60 de servicii publice in format ... citește toată știrea