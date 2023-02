In plin sezon de infectii virale am uitat cumva sa vorbim despre bacterii si despre bolile pe care ele le determina si de care ne temem mai ales in colectivitate. Precum este scarlatina... Scarlatina este determinata de streptococul de grup A, pe care il regasim pe piele si in gat.In anumite conditii, streptococul de grup A va elibera o toxina care va determina aparitia eruptiei tegumentare extrem de tipice pentru scarlatina. ... citeste toata stirea