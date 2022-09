"Scenariul Fartec" si la Prejmer? Problemele la pasajul de la intersectia DN 10-DN 11 sunt mai grave decat se estimase initial

Incepute in 1 septembrie, lucrarile la pasajul de la nodul rutier de la Prejmer (intersectia DN 10 cu DN 11) sunt in etapa decopertarilor si demolarilor. Mai exact, in aceasta perioada se lucreaza la demontarea unor grinzi de beton, iar constructorul a inceput sa descopere ca situatia este mult mai grava decat se estima initial. "Cu cat avanseaza mai mult, santierul pentru punerea in siguranta a pasajului de pe DN11, cu atat mai mult ies la iveala si problemele grave din suprastructura. ... citeste toata stirea