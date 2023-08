Sorin Grindeanu sugereaza ca Victor Ponta ar putea fi candidatul PSD la alegerile prezidentiale, dupa numirea acestuia in Guvern. Pe de alta parte, Grindeanu ii reproseaza premierului Marcel Ciolacu ca nu s-a consultat in partid inainte de a-l numi pe Ponta consilier onorific. Mai mult, ministrul Transporturilor aminteste ca si pentru revenirea lui pe scena politica au existat consultari in PSD.Sorin Grindeanu, prim-vicepresedinte PSD si ministru al Transporturilor, a comentat numirea lui ... citeste toata stirea